Сирийские войска ликвидировали базы контрабандистов на границе с Ливаном

Войска переходного правительства Сирии уничтожили расположенные на границе с Ливаном базы контрабандистов, занимающихся торговлей наркотиками и незаконной переправкой оружия.
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По данным ведомства, в ходе проведенной операции в семи поселках в окрестностях города Эль-Кусейр были разгромлены вооруженные банды, связанные с милицией "Хезболлах".
Отмечается, что наиболее ожесточенные столкновения произошли в районе погранперехода "Мутариб", в результате захвачены в плен пять главарей боевиков.
Как заявил агентству SANA подполковник МВД Муайяд ас-Салама, руководивший операцией, прежнее правительство Сирии совместно с "Хезболлах" превратило сирийско-ливанскую границу в "коридор наркотрафика".
"Нашим силам удалось при прочесывании местности обнаружить фермы, на которых находились склады и лаборатории по производству марихуаны и таблеток запрещенного психостимулятора каптагона, - отметил он. - Кроме того, найдены подпольные типографии, специализирующиеся на печати фальшивой валюты".
Ранее командование ливанской армии в своем заявлении сообщило о перекрытии всех нелегальных погранпереходов на участке границы между Джусией и Хермелем на севере страны.
"В ходе зачистки населенных пунктов Эль-Асфурия и Эль-Каср были обнаружены разыскиваемые преступники, в их домах конфисковано большое количество реактивных снарядов, ручных гранат, оружия и боеприпасов", - указывается в тексте.