Сирийские войска ликвидировали базы контрабандистов на границе с Ливаном

Войска переходного правительства Сирии уничтожили расположенные на границе с Ливаном базы контрабандистов, занимающихся торговлей наркотиками и незаконной переправкой оружия.

Войска переходного правительства Сирии уничтожили расположенные на границе с Ливаном базы контрабандистов, занимающихся торговлей наркотиками и незаконной переправкой оружия.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении пограничного управления МВД арабской республики.

По данным ведомства, в ходе проведенной операции в семи поселках в окрестностях города Эль-Кусейр были разгромлены вооруженные банды, связанные с милицией "Хезболлах".

Отмечается, что наиболее ожесточенные столкновения произошли в районе погранперехода "Мутариб", в результате захвачены в плен пять главарей боевиков.

Как заявил агентству SANA подполковник МВД Муайяд ас-Салама, руководивший операцией, прежнее правительство Сирии совместно с "Хезболлах" превратило сирийско-ливанскую границу в "коридор наркотрафика".

"Нашим силам удалось при прочесывании местности обнаружить фермы, на которых находились склады и лаборатории по производству марихуаны и таблеток запрещенного психостимулятора каптагона, - отметил он. - Кроме того, найдены подпольные типографии, специализирующиеся на печати фальшивой валюты".

Ранее командование ливанской армии в своем заявлении сообщило о перекрытии всех нелегальных погранпереходов на участке границы между Джусией и Хермелем на севере страны.

"В ходе зачистки населенных пунктов Эль-Асфурия и Эль-Каср были обнаружены разыскиваемые преступники, в их домах конфисковано большое количество реактивных снарядов, ручных гранат, оружия и боеприпасов", - указывается в тексте.