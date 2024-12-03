Сирийские войска атаковали боевиков под городом Ханасир

Части сирийской армии перешли в контрнаступление к юго-востоку от города Алеппо (360 км от Дамаска) и вступили в боестолкновения с повстанцами на подступах к населенному пункту Ханасир.

Части сирийской армии перешли в контрнаступление к юго-востоку от города Алеппо (360 км от Дамаска) и вступили в боестолкновения с повстанцами на подступах к населенному пункту Ханасир.

Как передает Report, об этом сообщил военно-полевой источник сирийской газете Al Watan.

По его данным, войска продвинулись вперед по шоссе Атрая - Алеппо и подошли вплотную к Ханасиру, захваченному ранее бандами группировки "Джебхат ан-Нусра". Отмечается, что бойцы правительственных сил атакуют противника и наносят ему потери в живой силе и технике.

Согласно данным издания, в окрестностях провинциального центра Хама (220 км от Дамаска) сирийская артиллерия открыла интенсивный огонь по позициям бандформирований к северу, западу и востоку от города. Оборонительные рубежи правительственных войск находятся в этом районе на возвышенности Зейн-эль-Абидин, а также возле населенного пункта Камхан и вокруг военного аэродрома.

Ранее в ходе контратак под Хамой сирийские военные восстановили контроль над населенными пунктами, расположенными на шоссе между городами Эс-Сукейлабия и Мхарде. Противнику были нанесены ощутимые потери.