Сирийские военные взяли под контроль электростанцию на юге Сирии

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Электростанция города Дераа на юге Сирии перешла под контроль армии, ликвидирована банда из 30 боевиков, захвативших стратегический объект.

Как отмечает Report, об этом сообщил в воскресенье РИА Новости источник в сирийской армии.

"Ликвидирована группа террористов из банды "Мучеников Хорана" в результате зачистки сирийской армии территории вокруг электростанции в Дераа. Убито 30 террористов, среди них четыре иностранных наемника - граждане Иордании и Саудовской Аравии", - рассказал он.

Город Дераа является столицей одноименной провинции на юге Сирии, расположен в 122 километрах от Дамаска.



