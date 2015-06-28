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    Сирийские военные взяли под контроль электростанцию на юге Сирии

    Убито 30 террористов, среди них четыре иностранных наемника

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Электростанция города Дераа на юге Сирии перешла под контроль армии, ликвидирована банда из 30 боевиков, захвативших стратегический объект.

    Как отмечает Report, об этом сообщил в воскресенье РИА Новости источник в сирийской армии.

    "Ликвидирована группа террористов из банды "Мучеников Хорана" в результате зачистки сирийской армии территории вокруг электростанции в Дераа. Убито 30 террористов, среди них четыре иностранных наемника - граждане Иордании и Саудовской Аравии", - рассказал он.

    Город Дераа является столицей одноименной провинции на юге Сирии, расположен в 122 километрах от Дамаска.

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