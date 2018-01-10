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    Сирийские военные вернули контроль над авиабазой в провинции Идлиб

    Сначала войска заняли фортификационные сооружения с восточной стороны аэродрома

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Сирийские правительственные войска сумели восстановить контроль над авиабазой Абу-Духур в провинции Идлиб. Как передет Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

    «Сирийская армия установила контроль над аэродромом Абу-Духур в провинции Идлиб», — сказал источник.

    По его словам, сначала подразделения сирийских сил заняли фортификационные сооружения с восточной стороны аэродрома, а затем вошли на территорию авиабазы.

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