Сирийские военные сообщили об освобождении от ИГИЛ 15 селений к востоку от Алеппо

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев освободили от террористов ИГИЛ 15 населенных пунктов к востоку от Алеппо (360 км от Дамаска).

Как передает Report, об этом говорится в переданном агентством SANA заявлении представителя командования ВС Сирии.

В нем сообщается, что под контроль войск перешла также стратегическая высота Джебель-Селим.

"В результате проведенных правительственными силами наступательных операций от банд ИГИЛ очищена территория 500 кв. км. Сирийские бойцы преследуют противника, нанося ему значительные потери", - указывается в заявлении военпреда.

Бои идут сейчас в 7 км от стратегического перекрестка Мусаллис-Тадмор, где находится крупный форпост ИГИЛ.