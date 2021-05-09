Сирийские военные отразили атаку боевиков

Военные правительственных сил Сирийской Арабской Республики отразили нападение 20 боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" в провинции Идлиб

Военные правительственных сил Сирийской Арабской Республики отразили нападение 20 боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" в провинции Идлиб.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в стране, контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, боевики атаковали позиции в районе населенного пункта Мелладжа. Сирийские военные ликвидировали не менее 10 нападавших, остальные отступили в направлении населенного пункта Фтира, отметил Карпов.

Он добавил, что в Идлибе также зафиксировано 52 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра".