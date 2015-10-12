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    ​Сирийские военные освободили еще пять населенных пунктов в провинции Хама

    Это стало возможным благодаря действиям российской авиации

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Армия Сирии освободила от боевиков еще пять сел и небольших городков в провинции Хама, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

    Как заявил командующий операцией, это стало возможным благодаря действиям российской авиации.

    В сообщении говорится, что сирийская армия освободила от боевиков «Фронт ан-Нусры» город Атшан в 40 км к северо-востоку от города Хама и села Тель-Скек и Имхарейтн.

    «Наступление сирийских войск началось после ударов российской авиации. В результате десятки террористов погибли, остальные предпочли бежать», — сказал сирийский полковник.

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