​Сирийские военные освободили еще пять населенных пунктов в провинции Хама

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Армия Сирии освободила от боевиков еще пять сел и небольших городков в провинции Хама, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

Как заявил командующий операцией, это стало возможным благодаря действиям российской авиации.

В сообщении говорится, что сирийская армия освободила от боевиков «Фронт ан-Нусры» город Атшан в 40 км к северо-востоку от города Хама и села Тель-Скек и Имхарейтн.

«Наступление сирийских войск началось после ударов российской авиации. В результате десятки террористов погибли, остальные предпочли бежать», — сказал сирийский полковник.