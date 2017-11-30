Сирийские военные нашли американское оружие на складах ИГ в Дейр эз-Зоре

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Сирийские военные обнаружили американское и европейское оружие в освобождённых от боевиковИГ районах провинции Дейр эз-Зор.

Как передает Report, об этом сoобщает SANA.

Как рассказал агентству один из полевых командиров, лёгкие и тяжёлые вооружения найдены на складах в районах Аль-Ашара, Субейхан и Салихия. Среди них различные снаряды, боеприпасы и образцы оружия, произведённого в западных странах.

В октябре руководивший операцией по освобождению Аль-Маядина бригадный генерал Хасан Сухейл сообщил, что на захваченном сирийскими военными крупнейшем складе террористов ИГ обнаружены новейшие образцы вооружения НАТО.