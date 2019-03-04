СМИ: коалиция атаковала район провинции Дейр-эз-Зор с использованием фосфорных бомб

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Гостелевидение Сирии сообщило о гибели мирных жителей деревни Багуз на юго-востоке страны в результате применениия международной коалицией во главе с США запрещенного международными конвенциями белого фосфора при авиаударах, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мирные жители, среди них женщины и дети, погибли и получили ранения в результате авиаударов американской коалиции с запрещенным международными конвенциями белым фосфором по району ферм в Багузе в провинции Дейр-эз-Зор", - передает телеканал Ikhbariya со ссылкой на местные источники.