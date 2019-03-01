Сирийские СМИ: Армия США вывезла из Сирии около 50 тонн золота

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Армия США вывезла из Сирии около 50 тонн золота.

Как передаёт Report, об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.

Издание отмечает, американские военные договорились с террористическими группировками в провинции Дейр-эз-Зор, что боевики передадут американской стороне всё своё золото в обмен на гарантии безопасности.

Золото было награблено боевиками в Ираке и Сирии и спрятано в окрестностях населенного пункта Багхуз в Дейр-эз-Зор.

Общее количество переданного боевиками золота составляет около 40 тонн. Вместе с золотом, которое было найдено американскими военными в других тайниках террористов, объем попавшего в руки США золота составил порядка 50 тонн.

Отмечается, что полученное от террористов золото американские военные вывезли ночью на вертолётах.

Ранее США сообщили, что намерены продолжить нанесение авиаударов по террористам в Сирии до полного вывода своих войск из этой страны.