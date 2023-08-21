Сирийские ПВО сбили три беспилотника на севере провинции Хама

Средства противовоздушной обороны сирийской армии сбили три беспилотных летательных аппарата, которые использовали для атаки на их позиции боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно телеканалу Al Mayadeen, беспилотники со взрывчаткой были замечены в небе на севере провинции Хама и уничтожены.
Ранее сирийская артиллерия открыла огонь из тяжелых орудий по базам бандформирований в районах Эс-Сирмания, Эз-Зияра и Хирбет-эн-Накус. Удары были нанесены в ответ на нарушение террористами режима прекращения огня в северной зоне деэскалации.