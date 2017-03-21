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    Сирийские ПВО сбили израильский беспилотник

    БПЛА был поражен после того, как нарушил воздушное пространство арабской республики

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Системы противовоздушной обороны Сирии в понедельник вечером сбили один из бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) Израиля на юго-западе страны.

    Как передает Report, об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

    Согласно его данным, разведывательный беспилотник был поражен сирийскими военными после того, как нарушил воздушное пространство арабской республики в провинции Эль-Кунейтра. Аппарат принадлежит модели "Skylark", его масса составляет около 7 килограммов, а грузоподъемность — 1,2 килограмма.

    Иных деталей инцидента пока не приводится.

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