Сирийские ПВО сбили израильский беспилотник

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Системы противовоздушной обороны Сирии в понедельник вечером сбили один из бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) Израиля на юго-западе страны.

Как передает Report, об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

Согласно его данным, разведывательный беспилотник был поражен сирийскими военными после того, как нарушил воздушное пространство арабской республики в провинции Эль-Кунейтра. Аппарат принадлежит модели "Skylark", его масса составляет около 7 килограммов, а грузоподъемность — 1,2 килограмма.

Иных деталей инцидента пока не приводится.