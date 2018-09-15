Сирийские ПВО отразили израильские удары в районе аэропорта Дамаска

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Силы противовоздушной обороны сирийской армии были задействованы в субботу для отражения ударов Израиля в районе международного аэропорта Дамаска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

"Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на израильскую ракетную агрессию против международного аэропорта Дамаска, - приводит агентство слова военного источника. - ПВО занимается отражением атаки, сбив несколько вражеских ракет".

О разрушениях и пострадавших в результате обстрела информации пока не поступало.

По данным телеканала Al Mayadeen, поблизости от воздушной гавани прогремело несколько взрывов.