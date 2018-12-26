Сирийские ПВО отразили атаку над Дамаском

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ ПВО Сирии отразила во вторник атаку нескольких ракет в небе над провинцией Дамаск.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

В самом Дамаске прогремели несколько взрывов, их источник пока не установлен."ПВО Сирии отразила атаку нескольких ракет в небе над западными окрестностями Дамаска", - сообщает телеканал Ikhbariya, не называя конкретных населенных пунктов.

Телеканал ведет в прямом эфире трансляцию того, как системы ПВО отражают атаку.

Ранее израильские войска открыли огонь по вооруженным людям на границе с САР.