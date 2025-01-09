Сирийские правозащитницы требуют участия женщин в формировании нового правительства в Сирии

Сирийские правозащитницы и активистки призывают новые власти в Сирии обеспечить участие женщин в формировании правительства.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в частности с таким призывом выступило Сирийское женское политическое движение (SWPM), организовав мероприятие в Дамаске.
Участники мероприятия назвали это важным с точки зрения обеспечения принципов свободы и равенства.
Представитель SWPM Дуа Мохаммед заявила, что сформировать новое демократическое правительство в Сирии без активного участия женщин невозможно. По ее словам, женщины смогут сыграть значимую роль в политических изменениях.
Мохаммед отметила, что они должны иметь право голоса на каждом этапе формирования нового правительства и активно участвовать в процессах принятия решений.