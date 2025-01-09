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Сирийские правозащитницы требуют участия женщин в формировании нового правительства в Сирии

Сирийские правозащитницы требуют участия женщин в формировании нового правительства в Сирии Сирийские правозащитницы и активистки призывают новые власти в Сирии обеспечить участие женщин в формировании правительства.
Другие страны
9 января 2025 г. 14:20
Сирийские правозащитницы требуют участия женщин в формировании нового правительства в Сирии

Сирийские правозащитницы и активистки призывают новые власти в Сирии обеспечить участие женщин в формировании правительства.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в частности с таким призывом выступило Сирийское женское политическое движение (SWPM), организовав мероприятие в Дамаске.

Участники мероприятия назвали это важным с точки зрения обеспечения принципов свободы и равенства.

Представитель SWPM Дуа Мохаммед заявила, что сформировать новое демократическое правительство в Сирии без активного участия женщин невозможно. По ее словам, женщины смогут сыграть значимую роль в политических изменениях.

Мохаммед отметила, что они должны иметь право голоса на каждом этапе формирования нового правительства и активно участвовать в процессах принятия решений.

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Версия на английском языке Syrian women's rights activists demand women's participation in forming new government in Syria

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