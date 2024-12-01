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Сирийские повстанцы захватили близ Алеппо российскую технику

Сирийские повстанцы захватили близ Алеппо российскую технику Сирийские повстанцы захватили близ Алеппо вооружение и технику российского производства.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 19:18
Сирийские повстанцы захватили близ Алеппо российскую технику

Сирийские повстанцы захватили близ Алеппо вооружение и технику российского производства.

Как сообщает Report со ссылкой на российские Telegram-каналы, на авиабазе Квейрес близ Алеппо боевые подразделения оппозиционных сил захватили советскую систему ПВО С-200, вертолет Ми-8, самолет Л-39, беспилотник "Абабиль-3", ЗСУ-23-4 "Шилка" и зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1".

В руках повстанцев также оказались танк Т-72А, БМП-1, БТР-80, 130-мм пушки М-46.

Указывается, что теперь у оппозиционных сил есть свои ВВС и ПВО, а сирийская авиация лишилась множества самолетов.

Напомним, что ситуация в Сирии обострилась 27 ноября. После трехдневных боев повстанцы вошли во второй по значимости город страны Алеппо впервые с 2016 года, когда они были вытеснены из восточных районов в результате длительных боевых действий. Власти 30 ноября заявили о выводе правительственных войск из города.

Агентство АР отмечает, что наступление началось, когда проиранские группировки, включая "Хезболлах", прежде сражавшиеся на стороне правительства, оказались отвлечены войной с Израилем. Согласно информации, правительственные войска не смогли оказать значительного сопротивления повстанцам. Экс-посол США в Сирии Роберт Форд выразил мнение, что сирийская армия в некоторых местах оказалась "почти разгромлена".

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