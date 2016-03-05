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    Сирийские повстанцы взяли под свой контроль КПП аль-Танф на границе с Ираком

    До этого КПП находился под контролем ИГ

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Сирийские повстанцы взяли под свой контроль контрольно-пропускной пункт аль-Танф на границе с Ираком.

    Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya TV, информацию об этом распространила правозащитная организация "Обсерватория прав человека в Сирии".

    Отмечается, что КПП находилось под управлением террористов "Исламского государства" с мая прошлого года.

    Тем не менее, боевики ИГ все еще контролируют другой КПП на границе с Сирией - "Букамаль" недалеко от города Дейр-эз-Зор.

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