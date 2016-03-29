Сирийские эксперты потрясены разрушениями внутри Пальмиры

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сирийские эксперты глубоко потрясены разрушениями в Пальмире, отбитой у боевиков "Исламского государства", сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Глава Агентства по защите реликвий и музеев Маамун Абдулкарим сказал, что группа сотрудников департамента в течение дня отправится в город для того, чтобы оценить нанесенный ущерб.

В августе 2015 года боевики ИГ уничтожили один из древнейших храмов сирийской Пальмиры. Сирийские специалисты подтвердили разрушение главного здания храма Бэла, а также колонн поблизости.