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    Сирийские боевики заявили об уничтожении российского вертолета

    Вертолет сбит на севере провинции Хама

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Боевики группировки «Джейш-аль-Изза», относящейся к так называемой Сирийской свободной армии, заявляют, что сбили вертолет ВКС России из противотанкового комплекса.

    Как передает Report, утверждается, что вертолет сбит на севере провинции Хама противотанковой ракетой из комплекса Tow американского производства.

    Информация об этом со ссылкой на заявление группировки распространяется в соцсетях.

    Официальных подтверждений информации пока нет.

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