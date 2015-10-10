Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Сирийская умеренная оппозиция выразила готовность к диалогу с Россией.

Как передает Report, об этом заявил «РИА Новости» член политбюро Национальной коалиции оппозиционных сил Сирии Бадр Джамус.

Он также отметил, что операция России в Сирии не способствует началу переговоров.

По словам Джамуса, правительство Башара Асада даёт российским военным неправильную информацию, поэтому вместо боевиков ИГИЛ под удар попадает умеренная оппозиция.

Россия 30 сентября начала авиаудары по позициям ИГИЛ в Сирии в ответ на просьбу президента Башара Асада.