​Сирийская ПВО сбила израильский истребитель

Баку. 22 Августа. REPORT.AZ/ ПВО Сирии сбили израильский истребитель над городом Эль-Кунейтра.

Как передает Report со ссылкой на агентство Fars News, в минувшую пятницу, спустя шесть часов после удара по Голанским высотам, военно-воздушные силы Израиля продолжали совершать налеты на западные районы Сирии.

Целями их авиаударов стали военные базы 68-й бригады в Дамаске и 90-й бригады в провинции Эль-Кунтейра.

В четверг на территорию Израиля неподалеку от ливанской границы упали четыре ракеты – две в район Голанских высот и две – в Галилею. По данным израильских военных, ракеты были выпущены с территории Сирии. После этого Израиль нанес ответный бомбовый удар, в результате которого погибли, как минимум, четыре человека.