Сирийская оппозиция заявила о формировании переходных органов власти

Оппозиционная коалиция Сирии занимается формированием переходных органов власти.

Оппозиционная коалиция Сирии занимается формированием переходных органов власти.

Как передает Report, об этом сообщил глава так называемого временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа в эфире телеканала TRT Haber.

"Великая сирийская революция успешно завершает фазу борьбы против режима Асада и переходит к фазе восстановления Сирии. Важнейшими задачами сейчас являются сохранение государственных институтов, защита мирного населения и формирование переходного правительства", - сказал он.

Напомним, что 27 ноября оппозиционные силы совершили масштабное нападение на Алеппо и другие населенные пункты на севере Сирии. Утром 8 декабря Дамаск перешел под контроль вооруженных группировок, после чего президент Башар Асад покинул столицу.