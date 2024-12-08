Сирийская оппозиция заявила о формировании переходных органов власти

Оппозиционная коалиция Сирии занимается формированием переходных органов власти.
Как передает Report, об этом сообщил глава так называемого временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа в эфире телеканала TRT Haber.
"Великая сирийская революция успешно завершает фазу борьбы против режима Асада и переходит к фазе восстановления Сирии. Важнейшими задачами сейчас являются сохранение государственных институтов, защита мирного населения и формирование переходного правительства", - сказал он.
Напомним, что 27 ноября оппозиционные силы совершили масштабное нападение на Алеппо и другие населенные пункты на севере Сирии. Утром 8 декабря Дамаск перешел под контроль вооруженных группировок, после чего президент Башар Асад покинул столицу.