О нас

Сирийская оппозиция заявила о формировании переходных органов власти

Сирийская оппозиция заявила о формировании переходных органов власти Оппозиционная коалиция Сирии занимается формированием переходных органов власти.
Другие страны
8 декабря 2024 г. 14:09
Сирийская оппозиция заявила о формировании переходных органов власти

Оппозиционная коалиция Сирии занимается формированием переходных органов власти.

Как передает Report, об этом сообщил глава так называемого временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа в эфире телеканала TRT Haber.

"Великая сирийская революция успешно завершает фазу борьбы против режима Асада и переходит к фазе восстановления Сирии. Важнейшими задачами сейчас являются сохранение государственных институтов, защита мирного населения и формирование переходного правительства", - сказал он.

Напомним, что 27 ноября оппозиционные силы совершили масштабное нападение на Алеппо и другие населенные пункты на севере Сирии. Утром 8 декабря Дамаск перешел под контроль вооруженных группировок, после чего президент Башар Асад покинул столицу.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi