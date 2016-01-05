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    ​Сирийская оппозиция призвала все арабские страны разорвать отношения с Ираном

    Отмечается, что оппозиция поддерживает решение Эр-Рияда разорвать дипотношения с Ираном

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Национальная коалиция сирийской оппозиции потребовала, чтобы все арабские страны разорвали связи с Ираном на фоне ирано-саудовского конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, отмечается, что сирийская оппозиция поддерживает решение Эр-Рияда разорвать дипломатические отношения с Ираном и призывает «все арабские и исламские страны предпринять такой же шаг».

    Иран оказывает поддержку президенту Сирии Башару Асаду, а Саудовская Аравия — оппозиции, в частности Нацкоалиции.

    Ранее сообщалось, что США предупреждали Саудовскую Аравию о негативных последствиях казни шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.

    В Саудовской Аравии объявили об исполнении смертного приговора в отношении 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к нему. Среди казненных был указан шиитский проповедник Нимр ан-Нимр. 3 января иранские протестующие напали на посольство Саудовской Аравии в Тегеране, после чего глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство разрывает дипломатические отношения с Ираном.

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