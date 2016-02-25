Сирийская оппозиция призвала четко определить районы перемирия

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Сирийская оппозиция призвала точно определить районы, где не будет установлен режим прекращения огня.

Как передает Report со ссылкой на Газета.RU, соответствующие замечания выпустил оппозиционный Высший комитет по переговорам (ВКП).

"В тексте соглашения нет четкого определения территорий, на которых не будет действовать перемирие по причине нахождения их под контролем группировок, описываемых Совбезом ООН как террористические. Документ оставляет решение об этом России и США; Россия контролирует перемирие, притом что сама - основной участник военной операции. Нужно определить эти территории до вступления в силу перемирия, чтобы гарантировать, что Россия, Иран и войска режима будут его соблюдать", - говорится в замечаниях.

Ранее сообщалось, что сирийская оппозиция подтвердила готовность соблюдать временный режим прекращения огня в течение двух недель.