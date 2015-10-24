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    ​Сирийская оппозиция отказалась от поддержки РФ в борьбе с ИГИЛ

    Кроме того, они высказались против инициативы Москвы о проведения новых выборов

    Баку. 24 октйабря. REPORT.AZ/ Сирийская оппозиция отказалась от предложения России по оказанию воздушной поддержку в борьбе с «Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

    По сообщениям Report, об этом передаёт AFP со ссылкой на представителя повстанческой группы подполковника Ахмада Сауда.

    Кроме того, представители «Свободной сирийской армии» высказались против инициативы Москвы о проведения новых выборов.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия готова оказать воздушную поддержку наземным операциям оппозиционных сил Сирии.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Сирии Башар Асад согласился с этим предложением.

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