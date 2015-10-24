​Сирийская оппозиция отказалась от поддержки РФ в борьбе с ИГИЛ

Баку. 24 октйабря. REPORT.AZ/ Сирийская оппозиция отказалась от предложения России по оказанию воздушной поддержку в борьбе с «Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

По сообщениям Report, об этом передаёт AFP со ссылкой на представителя повстанческой группы подполковника Ахмада Сауда.

Кроме того, представители «Свободной сирийской армии» высказались против инициативы Москвы о проведения новых выборов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия готова оказать воздушную поддержку наземным операциям оппозиционных сил Сирии.

Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Сирии Башар Асад согласился с этим предложением.