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    Сирийская оппозиция не будет подписывать коммюнике по итогам встречи в Астане

    Представитель делегации оппозиции Яхья аль-Ариди: Страны-гаранты - Россия, Турция и, возможно, Иран - просто распространят документ

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Делегация оппозиции Сирии на переговорах в Астане не будет подписывать итоговое коммюнике стран-гарантов перемирия.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель делегации оппозиции на переговорах в Казахстане Яхья аль-Ариди.

    "Подписания не будет. Страны-гаранты - Россия, Турция и, возможно, Иран - просто распространят документ", - сказал он.

    Отметим, в Астане второй день проходит встреча по сирийскому урегулированию.

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