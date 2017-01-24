Сирийская оппозиция не будет подписывать коммюнике по итогам встречи в Астане

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Делегация оппозиции Сирии на переговорах в Астане не будет подписывать итоговое коммюнике стран-гарантов перемирия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель делегации оппозиции на переговорах в Казахстане Яхья аль-Ариди.

"Подписания не будет. Страны-гаранты - Россия, Турция и, возможно, Иран - просто распространят документ", - сказал он.

Отметим, в Астане второй день проходит встреча по сирийскому урегулированию.