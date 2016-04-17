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    ​Сирийская избирательная комиссия объявила победу партии Асада на выборах

    Все 200 кандидатов от единого списка прошли в парламент

    Баку. 17 Апреля. REPORT.AZ/ Избирательная комиссия Сирии объявила о победе партии Баас (Партии арабского социалистического возрождения) на парламентских выборах, которые состоялись 13 апреля в подконтрольных правительству областях страны.

    Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, партия Баас находится у власти с 1963 года, а ее генеральным секретарем является президент Сирии Башар Асад.

    По данным избирательной комиссии, все 200 кандидатов от единого списка, составленного партией Баас и ее союзниками, прошли в парламент. Общая численность депутатов составляет 250 человек. Таким образом, Асад снова обеспечил себе полную поддержку парламента.

    Оппозиция призывала бойкотировать эти выборы. В ООН также не хотят признавать их результаты и рассчитывают на переизбрание парламента и президента Сирии в течение ближайших 18 месяцев.

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