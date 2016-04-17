​Сирийская избирательная комиссия объявила победу партии Асада на выборах

Баку. 17 Апреля. REPORT.AZ/ Избирательная комиссия Сирии объявила о победе партии Баас (Партии арабского социалистического возрождения) на парламентских выборах, которые состоялись 13 апреля в подконтрольных правительству областях страны.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, партия Баас находится у власти с 1963 года, а ее генеральным секретарем является президент Сирии Башар Асад.

По данным избирательной комиссии, все 200 кандидатов от единого списка, составленного партией Баас и ее союзниками, прошли в парламент. Общая численность депутатов составляет 250 человек. Таким образом, Асад снова обеспечил себе полную поддержку парламента.

Оппозиция призывала бойкотировать эти выборы. В ООН также не хотят признавать их результаты и рассчитывают на переизбрание парламента и президента Сирии в течение ближайших 18 месяцев.