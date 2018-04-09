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    Сирийская авиабаза в Хомсе подверглась массированному ракетному удару из Средиземного моря - ВИДЕО

    © Foto: "RİA Novosti"

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В результате ракетной атаки по авиабазе Т-4 в сирийской провинции Хомс погибли и получили ранения несколько человек.

    Как передает Report, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

    Точное количество жертв и пострадавших агентство не приводит.

    По данным военного источника, сирийским ПВО удалось сбить восемь ракет.

    Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что системам ПВО удалось отразить ракеты, в результате чего авиабаза не пострадала и жертв нет.

    По данным ливанского телеканала Al Mayadin, ракеты, атаковавшие авиабазу в сирийской провинции Хомс, прилетели со стороны Средиземного моря, пройдя через воздушное пространство Ливана в районе Кисерван.

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