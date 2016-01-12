Сирийская армия захватила главный оплот "Джебхат ан-Нусры" в Латакии

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Правительственные силы Сирии взяли под полный контроль город Сальма – главный оплот террористических группировок в провинции Латакия на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили представители армии.

"Наши подразделения при помощи бойцов народного ополчения взяли под полный контроль населенный пункт Сальма и близлежащие высоты", - цитирует агентство Франс Пресс заявление сирийского военного в эфире государственного телеканала.

В середине декабря сообщалось, что армия захватила стратегическую высоту ан-Нуба близ Сальмы, в которой окопались террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра".