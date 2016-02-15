Сирийская армия взяла под контроль селение ат-Тыба в провинции Алеппо

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Сирийская правительственная армия при поддержке лояльных ей отрядов народного ополчения взяла под контроль селение ат-Тыба и прилегающие к нему территории в местности Куайрис Шаркы в северо-восточных районах провинции Алеппо.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство SANA, освобождение территорий стало возможным после того, как населенный пункт был полностью очищен от остававшихся там боевиков группировки "Исламское государство".

Вслед за этим инженерные войска "зачистили" деревню от самодельных взрывных устройств и мин, которые были установлены террористами, чтобы воспрепятствовать продвижению сирийской армии. Часть боевиков в ходе операции была убита, тогда как другие были вынуждены бежать в соседние регионы.