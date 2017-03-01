Сирийская армия вошла в Пальмиру

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Сирийская армия совместно с союзниками вошла в город Пальмира, оттеснив войска террористической организации ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Правительственные силы вошли в район на западе города.

Террористы ИГИЛ захватили Пальмиру в мае 2015 года и начали разрушать исторические памятники, находящиеся в городе. В марте 2016 года Пальмиру отбили у террористов, однако в декабре они вернули себе контроль над городом.