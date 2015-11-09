​Сирийская армия уничтожила в районе Пальмиры 40 боевиков и 20 бронемашин

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Армия Сирии уничтожила в районе Пальмиры 40 боевиков и 20 бронемашин.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам в Латакии представитель сирийской армии бригадный генерал Али Майхуб.

"В местности ас-Суфух аш-Шарки в районе горы аль-Гияль на направлении Пальмира (Тадмор) провинции Хомс уничтожено более 40 террористов, большинство из которых оказались иностранцами. Уничтожено не менее 20 бронированных машин и несколько пикапов с установленными пулеметами", - сказал он.

"Наши войска ведут ожесточенные бои с террористическими формированиями ИГИЛ. Заняты позиции боевиков восточнее города Садад. Отражены попытки проникновения террористов со стороны населенных пунктов Умм Сахредж, Инк аль-Хауи и Рухум по направлению к Максао аль-Хисан и Джуб аль-Джирах", - сообщил Майхуб.

Также террористы понесли потери в живой силе и технике в результате ударов ВС Сирии в провинции Дераа, сообщил Али Майхуб.

"В провинции Дераа (южная часть Сирии) наши войска нанесли удары по отрядам террористов в районах аль- Муджрамак, аль-Кадим, Мухайм Назихин, метеорологической станции ас-Сед. Западнее лингвистического училища имени Ахмада Абазеда в предместье города Дераа, в местности Усман, восточнее деревни Джулейн и в районе холма Сантар ан- Наима в сельской местности около города Дераа террористам нанесены потери в живой силе и технике, в том числе уничтожено три миномета и девять автомобилей с установленными на них пулеметами", - сказал он.

Также части правительственных сил не допустили проникновения одной из террористических групп в район аль- Маншия города Дераа, большинство боевиков были уничтожены, добавил представитель сирийской армии.

Наступление армии Сирии способствует возникновению конфликтов между отрядами боевиков, заявил генерал.

"Наши войска продолжают наступление, что способствует деморализации террористов и развитию конфликтов между различными группировками из их числа", - сказал он журналистам.