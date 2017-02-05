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    Сирийская армия с начала года освободила от боевиков свыше 1 тыс кв. км территории

    Количество населенных пунктов, освобожденных от ИГИЛ, увеличилось до 32

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Правительственные войска в Сириии за сутки взяли под контроль еще 145,5 кв. км территории.

    Как передает Report, об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

    "В общей сложности с 1 января 2017 года освобождено 1167,8 кв. км. Количество населенных пунктов, освобожденных за этот период от вооруженных формирований международной террористической организации ИГИЛ, увеличилось до 32", говорится в сообщении.

    За сутки подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий нескольких населенных пунктов в провинциях Дамаск и Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1195.

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