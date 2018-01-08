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    Сирийская армия прорвала окружение военной базы под Дамаском

    Пехота и танки вошли на территорию управления

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Правительственные войска Сирии разблокировали окруженную боевиками территорию военной базы бронетехники в городе Хараста в восточном пригороде Дамаска. Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник на месте.

    "Сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска. Прорвав окружение, пехота и танки вошли на территорию управления" — сказал собеседник агентства.

    По словам источника, правительственные войска также сумели вернуть контроль над мукомольными мельницами, расположенными рядом с военной базой бронетехники.

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