Сирийская армия прорвала окружение военной базы под Дамаском

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Правительственные войска Сирии разблокировали окруженную боевиками территорию военной базы бронетехники в городе Хараста в восточном пригороде Дамаска. Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник на месте.

"Сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска. Прорвав окружение, пехота и танки вошли на территорию управления" — сказал собеседник агентства.

По словам источника, правительственные войска также сумели вернуть контроль над мукомольными мельницами, расположенными рядом с военной базой бронетехники.