Сирийская армия прорвала блокаду авиабазы в Дейр-эз-Зоре

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Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Сирийская армия прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре, бои идут по периметру авиабазы.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

К авиабазе, расположенной в восточной части города Дейр-эз-Зор, прорвались передовые отряды элитных подразделений сирийской армии под командованием генералов Исама Захреддина и Хасана Сухела.

При огневой поддержке авиации и артиллерии армия захватила ряд высот в районе базы ВВС, ликвидировав несколько единиц техники ИГИЛ и оборонительные сооружения террористов. Бои по периметру авиабазы продолжаются.