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    Сирийская армия прорвала блокаду авиабазы в Дейр-эз-Зоре

    Бои идут по периметру авиабазы© Foto: RİA Novosti

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Сирийская армия прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре, бои идут по периметру авиабазы.

    Как передает Report, об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

    К авиабазе, расположенной в восточной части города Дейр-эз-Зор, прорвались передовые отряды элитных подразделений сирийской армии под командованием генералов Исама Захреддина и Хасана Сухела.

    При огневой поддержке авиации и артиллерии армия захватила ряд высот в районе базы ВВС, ликвидировав несколько единиц техники ИГИЛ и оборонительные сооружения террористов. Бои по периметру авиабазы продолжаются.

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