​Сирийская армия предотвратила попытки террористов прорваться к Дераа

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сирийские Вооруженные силы предотвратили попытки террористов прорваться через позиции армии к городу Дераа.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель ВС САР бригадный генерал Али Майхуб.

«В южном регионе сирийская армия установила контроль над зоной севернее населенного пункта Шейх-Мискин, предотвратив попытки террористов прорваться через позиции армии к городу Дераа. Уничтожено большое количество боевиков, их вооружение и техника. Близ Дераа были ликвидированы два командных пункта экстремистов, цех по производству взрывных устройств. Под Дамаском войска расширили зону контроля южнее международной автострады», — сказал Майхуб.

По его словам, в центральной регионе концентрированные огневые удары были нанесены по скоплениям террористов и их командным пунктам, а также нефтегазоносным полям Шаир и Джизель, а также по лагерям подготовки террористов у города Мхин в провинции Хомс.

Генерал отметил, что в северном регионе сирийская армия совместно с отрядами народного ополчения продолжает наступление юго-западнее города Алеппо, установлен контроль над 15 населенными пунктами.

На северо-востоке провинции Латакия вооруженные силы заняли несколько стратегических высот, уничтожили значительное количество террористов, в большинстве своем несирийского происхождения, добавил представитель армии САР.