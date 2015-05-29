​Сирийская армия покинула занятый боевиками город Эриха

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Сирийская армия вывела в четверг свои подразделения из города Эриха (в северо-западной провинции Идлиб), перешедшего под контроль боевиков.

Как передает Report, об этом сообщает 29 мая информационный портал "Сурия аль-Эн".

Ранее стало известно, что боевики из коалиции экстремистских группировок "Джейш аль-фатх" заняли Эриху, которая была последним крупным оплотом правительственных войск в провинции Идлиб.

По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, наступление радикальных террористов на населенный пункт длилось несколько часов.

Как отмечают региональные наблюдатели, вывод армейских подразделений может быть вызван желанием сирийских властей обеспечить безопасность мирного населения.

За последние несколько месяцев террористам удалось захватить в провинции Идлиб ряд крупных населенных пунктов. В конце марта в руки боевиков перешел и административный центр город Идлиб, а в конце апреля - город Джиср-эш-Шугур.