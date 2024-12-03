Сирийская армия перебрасывает подкрепление на север провинции Хама

Сирийская армия перебрасывает дополнительные силы на севере провинции Хама в рамках подготовки к контрнаступлению на позиции террористических группировок.
Как передает Report, об этом сообщает сирийское госагентство SANA.
"Сирийские войска укрепляют линию обороны и перебрасывают подкрепление на передние линии фронта на севере провинции Хама в рамках подготовки к контрнаступлению на позиции террористических группировок в тех районах", - пишет агентство.
По данным агентства, ожесточенные бои между сирийскими военными и террористами идут на севере и западе поселения Хитаб на северо-западе провинции Хама.