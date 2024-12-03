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Сирийская армия перебрасывает подкрепление на север провинции Хама

Сирийская армия перебрасывает подкрепление на север провинции Хама Сирийская армия перебрасывает дополнительные силы на севере провинции Хама в рамках подготовки к контрнаступлению на позиции террористических группировок.
Другие страны
3 декабря 2024 г. 14:56
Сирийская армия перебрасывает подкрепление на север провинции Хама

Сирийская армия перебрасывает дополнительные силы на севере провинции Хама в рамках подготовки к контрнаступлению на позиции террористических группировок.

Как передает Report, об этом сообщает сирийское госагентство SANA.

"Сирийские войска укрепляют линию обороны и перебрасывают подкрепление на передние линии фронта на севере провинции Хама в рамках подготовки к контрнаступлению на позиции террористических группировок в тех районах", - пишет агентство.

По данным агентства, ожесточенные бои между сирийскими военными и террористами идут на севере и западе поселения Хитаб на северо-западе провинции Хама.

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