Сирийская армия перебрасывает подкрепление на север провинции Хама

Сирийская армия перебрасывает дополнительные силы на севере провинции Хама в рамках подготовки к контрнаступлению на позиции террористических группировок.

Сирийская армия перебрасывает дополнительные силы на севере провинции Хама в рамках подготовки к контрнаступлению на позиции террористических группировок.

Как передает Report, об этом сообщает сирийское госагентство SANA.

"Сирийские войска укрепляют линию обороны и перебрасывают подкрепление на передние линии фронта на севере провинции Хама в рамках подготовки к контрнаступлению на позиции террористических группировок в тех районах", - пишет агентство.

По данным агентства, ожесточенные бои между сирийскими военными и террористами идут на севере и западе поселения Хитаб на северо-западе провинции Хама.