Сирийская армия отразила атаки боевиков на севере Хамы

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Сирийская армия и бойцы народного ополчения отразили атаки на ряд поселений на севере Хамы, убиты около 50 террористов.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник, приближенный к командованию сирийского ополчения.

"Да, армии и ополченцам удалось скоординироваться и отбить атаки террористов на севере Хамы. Убито от 40 до 50 террористов, среди наших бойцов несколько получили тяжелые ранения, сейчас они в военном госпитале", - рассказал собеседник агентства.

По данным ополчения, атаку на севере Хамы совершили боевики из различных бандформирований, союзных террористической группировке "Джебхат фатх аш-Шам" (новое название "Джебхат ан-Нусра").