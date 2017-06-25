Сирийская армия отбила ряд атак ИГИЛ на город Дейр-эз-Зор

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Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Правительственные войска САР отбили атаки террористической группировки ИГИЛ на осажденный город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

По данным агентства, террористы атаковали в субботу сразу несколько районов города, в том числе со стороны кладбища, где регулярно происходят ожесточенные боестолкновения между защитниками города и террористами.

В ходе боев сирийские военные ликвидировали 20 террористов ИГИЛ и заставили боевиков отступить на исходные позиции.

Под контролем правительственных войск около половины Дейр-эз-Зора. Боевики держат в окружении более трех лет как военных, так и гражданских. Единственный путь снабжения — это вертолеты, которые прилетают из соседней провинции Эль-Хасаке.