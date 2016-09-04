Сирийская армия освободила стратегически важные территории на юге Алеппо

Баку. 4 Сентября. REPORT.AZ/ Правительственные войска и отряды ополчения полностью освободили от боевиков территорию школы ВВС и тылового училища на юге Алеппо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, очередной этап штурма территорий высших военных заведений начался в ночь на воскресенье.

Подразделениям "Тигров" под руководством полковника Сухейля Аль-Хасана удалось отрезать основной путь снабжения боевиков, связывающий поселение Хан-Туман с кварталом Алеппо — Рамусе, после чего продолжилось наступление на территории училищ.

С другой стороны военных заведений позиции террористов штурмовали отряды национальной гвардии, регулярных войск и ополчения. Ожесточенные бои продолжались всю ночь и рано утром.

На данный момент под контролем террористов остается лишь часть артиллерийского училища.

"Школа ВВС и училище тыла наши. Остается зачистить артиллерийское. Это важный и стратегический этап по освобождению всего города Алеппо от террористов", — рассказал РИА Новости бригадный командир отряда ополчения "Лива аль-Кудс" с позывным "Махер".

Освободив училище артиллерии, армия сузит кольцо вокруг боевиков в восточных пригородах Алеппо и сможет начать штурм позиций террористов в квартале Рамусе на юго-западе мегаполиса.

Освободив Рамусе, правительственные войска тем самым деблокируют основной въезд в город с южной стороны. На сегодняшний день единственный путь снабжения Алеппо открыт через север по трассе Кастилло.