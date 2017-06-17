Сирийская армия освободила 14 городов в провинции Ракка

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Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Сирийская армия освободила от террористов ИГИЛ 14 городов в провинции Ракка.

Как передает Report, об этом сообщает Al-Masdar.

Правительственные войска продолжают продвижение к так называемой "цитадели" террористов Эль-Ракка.

Возглавляемые элитными отрядами "Тигр", сирийцы освободили нефтяные поля Суфьяна, а также ряд деревень вдоль шоссе Саламия-Ракка.

Правительственные войска подвергаются на запад, чтобы обеспечить безопасность единственной дороги, по которой можно провозить припасы в Алеппо.