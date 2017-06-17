Сирийская армия освободила 14 городов в провинции Ракка

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Сирийская армия освободила от террористов ИГИЛ 14 городов в провинции Ракка.
Как передает Report, об этом сообщает Al-Masdar.
Правительственные войска продолжают продвижение к так называемой "цитадели" террористов Эль-Ракка.
Возглавляемые элитными отрядами "Тигр", сирийцы освободили нефтяные поля Суфьяна, а также ряд деревень вдоль шоссе Саламия-Ракка.
Правительственные войска подвергаются на запад, чтобы обеспечить безопасность единственной дороги, по которой можно провозить припасы в Алеппо.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook