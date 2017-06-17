 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сирийская армия освободила 14 городов в провинции Ракка

    Сирийцы освободили нефтяные поля Суфьяна, а также ряд деревень вдоль шоссе Саламия-Ракка© Courtesy İmage

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Сирийская армия освободила от террористов ИГИЛ 14 городов в провинции Ракка.

    Как передает Report, об этом сообщает Al-Masdar.

    Правительственные войска продолжают продвижение к так называемой "цитадели" террористов Эль-Ракка.

    Возглавляемые элитными отрядами "Тигр", сирийцы освободили нефтяные поля Суфьяна, а также ряд деревень вдоль шоссе Саламия-Ракка.

    Правительственные войска подвергаются на запад, чтобы обеспечить безопасность единственной дороги, по которой можно провозить припасы в Алеппо.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi