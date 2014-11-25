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    ​Сирийская армия окружила боевиков на северо-востоке Алеппо

    Правительственные войска отрезали боевикам пути снабжения со стороны турецкой границы

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сирийская армия окружила боевиков на северо-востоке города Алеппо, захватив несколько стратегических позиций со стороны сирийско-турецкой границы.

    Как передает Report, об этом сообщает SANA.

    Захватив часть северо-восточной окраины Алеппо, правительственные войска отрезали боевикам пути снабжения со стороны турецкой границы.

    Под контроль армии и местных сил самообороны перешли населенные пункты аль-Манашер, аль-Маклаа и высоты в районе аль-Уэджа. В ходе боевых действий был ликвидирован автотранспорт боевиков и большое количество живой силы противника.

    Север и северо-восток города Алеппо в большей степени контролировались террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра». Положение изменилось после того, как в мае правительственным войскам удалось прорвать кольцо вокруг центральной городской тюрьмы Алеппо и восстановить контроль в некоторых поселениях на севере города, тем самым остановив продвижение террористов в центральную часть города.

    Ранее сообщалось, что в Сирии в течение суток более 270 боевиков сложили оружие в рамках программы национального примирения.

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