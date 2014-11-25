​Сирийская армия окружила боевиков на северо-востоке Алеппо

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сирийская армия окружила боевиков на северо-востоке города Алеппо, захватив несколько стратегических позиций со стороны сирийско-турецкой границы.

Как передает Report, об этом сообщает SANA.

Захватив часть северо-восточной окраины Алеппо, правительственные войска отрезали боевикам пути снабжения со стороны турецкой границы.

Под контроль армии и местных сил самообороны перешли населенные пункты аль-Манашер, аль-Маклаа и высоты в районе аль-Уэджа. В ходе боевых действий был ликвидирован автотранспорт боевиков и большое количество живой силы противника.

Север и северо-восток города Алеппо в большей степени контролировались террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра». Положение изменилось после того, как в мае правительственным войскам удалось прорвать кольцо вокруг центральной городской тюрьмы Алеппо и восстановить контроль в некоторых поселениях на севере города, тем самым остановив продвижение террористов в центральную часть города.

Ранее сообщалось, что в Сирии в течение суток более 270 боевиков сложили оружие в рамках программы национального примирения.