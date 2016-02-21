​Сирийская армия окружила 800 боевиков ИГИЛ в Алеппо

Баку. 21 Февраля. REPORT.AZ/ Сирийская армия продолжает окружать боевиков ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщает «Русская весна» со ссылкой на соцмедиа бригады «Tiger Forces» и арабское агентство Almasdar.

За последние 72 часа элитное подразделение сирийской армии «Tiger Forces» при поддержке национального ополчения, полностью взяло под свой контроль территорию ТЭС в Алеппо, отбив её у террористов ИГИЛ.

Ранее, спецназу в тяжких боях удалось взять деревни Умм Турайкия и Балат, которые находятся к западу от электростанции. Плюс ко всему, правительственные войска захватили участок трассы Алеппо – Ракка. Таким образом, 800 боевиков ИГИЛ возле Ас-Сафиры оказались в окружении сирийской армии.

Боевики лишены линий питания, им некуда отступать.