Сирийская армия нашла химическую лабораторию боевиков в пригороде Дамаска

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Сирийская армия нашла лабораторию боевиков по производству отравляющих веществ в поселении Афрантис в Восточной Гуте.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство САНА со ссылкой на военной источник.

Сообщается, что ресурсов лаборатории было достаточно для изготовления нескольких видов химоружия. "В ней находится различное необходимое оборудование для процесса создания и смеси порошков", — отметил собеседник агентства.