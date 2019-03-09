Сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков в Идлибе

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Сирийская армия нанесла удары по позициям террористической организации «Джабхат ан-Нусра» на юге провинции Идлиб после атак со стороны боевиков.

Как передает Report, об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Отмечается, что подразделения армии САР нанесли точечные артиллерийские и ракетные удары по укрытиям и группам террористов в Хан-Шейхуне и Кафр-Зите.

В результате ударов среди боевиков «есть убитые и раненые».

Ранее сирийские военные нанесли удары по боевикам в провинции Хама.