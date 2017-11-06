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    Сирийская армия атаковала форпост ИГ на границе с Ираком

    Войска приближаются к расположенному в приграничном районе нефтяному месторождению Аккаш

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Бойцы сирийской армии и ополченцы вышли к границе с Ираком и находятся в 30 км к югу от города Бу-Кемаль - форпоста террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ), передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Войска приближаются к расположенному в приграничном районе нефтяному месторождению Аккаш.

    Вертолеты иракских ВВС оказывают поддержку наступающим на Бу-Кемаль сирийским частям. Воюющие на стороне иракской армии формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" ведут огонь по бандам террористов и не дают им укрыться на иракской территории.

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