Сирийская армия атаковала форпост ИГ на границе с Ираком

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Бойцы сирийской армии и ополченцы вышли к границе с Ираком и находятся в 30 км к югу от города Бу-Кемаль - форпоста террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Войска приближаются к расположенному в приграничном районе нефтяному месторождению Аккаш.

Вертолеты иракских ВВС оказывают поддержку наступающим на Бу-Кемаль сирийским частям. Воюющие на стороне иракской армии формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" ведут огонь по бандам террористов и не дают им укрыться на иракской территории.