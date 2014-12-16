ООН: Сирийцы составляют пятую часть всех перемещенных лиц во всем мире

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, Координатор чрезвычайной помощи Валери Амос доложила Совету Безопасности ООН о ситуации в Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, по словам Валери Амос, во многих районах в Сирии уровень насилия возрос.

Валери Амос подчеркнула, что все стороны в конфликте нарушают основные принципы международного права. Правительственные силы по-прежнему прибегают к применению бочковых бомб, в том числе в Алеппо, Хаме, Идлибе и сельских районах Дамаска. Вооруженные оппозиционные группы и террористические группировки используют минометы, бомбы и другие взрывные устройства в густонаселенных жилых районах.



Согласно оценкам, по состоянию на февраль в Сирии насчитывалось 100 тысяч убитых. А на сегодняшний день это число приближается к 200 тысячам человек. Около одного миллиона человек получили ранения.



Координатор ООН сообщила членам Совета, что в гуманитарной помощи нуждаются примерно 12,2 миллиона сирийцев. Только за десять последних месяцев их число увеличилось на 2,9 миллиона человек. Почти половина населения Сирии стала перемещенными лицами. Из них более 7,6 миллиона - внутренне перемещенные лица и более трех миллионов - беженцы в соседних странах. Сирийцы составляют сейчас пятую часть всех перемещенных лиц во всем мире.

