SIPRI зафиксировал рост доходов оружейных компаний мира в 2023 году

Доходы 100 крупнейших компаний - производителей вооружений достигли в 2023 году $632 млрд, что в реальном исчислении означает рост на 4,2% по сравнению с 2022 годом.

Доходы 100 крупнейших компаний - производителей вооружений достигли в 2023 году $632 млрд, что в реальном исчислении означает рост на 4,2% по сравнению с 2022 годом.

Как передает Report , об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в очередном докладе о мировой торговле вооружениями.

Эксперты отметили, что рост доходов от продажи оружия заметен во всех регионах, особенно в России и на Ближнем Востоке.

"Мелкие производители добились успехов в связи с новым спросом, обусловленным конфликтами в Газе и Украине, растущей напряженностью в Восточной Азии и повсеместными программами перевооружения армий. В 2023 году компании топ-100 нарастили свое производство в ответ на растущий спрос, и объем доходов снова пошел вверх после снижения в 2022-м.

Почти три четверти фирм увеличили своих доходы в годовом выражении. Большинство здесь составили компании, находившиеся в нижней части рейтинга топ-100. В 2023 году был заметный рост доходов от продажи вооружений, и это, скорее всего, продолжится в 2024 году", - говорится в докладе.

Три турецкие компании обеспечили рост своих доходов на 24% до $6 млрд, что вызвано главным образом конфликтом в Украине и продолжающимися усилиями правительства по обеспечению самодостаточности в производстве вооружений.

Так, продажи продукции компании Baykar, производящей БПЛА, составили в 2023 году около 90% доходов от военных продаж, которые выросли на 25% и достигли $1,9 млрд.